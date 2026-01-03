Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μαρία Σάκκαρη και τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής ομάδας, εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό του Σαββάτου στο Περθ και περπάτησαν στην του Ozone Optus Stadium.

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα επί της Ιαπωνίας στο United Cup στο Περθ, τα μέλη της εθνικής ομάδας είχαν την ευκαιρία να περάσουν με διαφορετικό τρόπο το ρεπό του Σαββάτου (3/1) στην πόλη της δυτικής Αυστραλίας.

Συγκεκριμένα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μαρία Σάκκαρη και οι άλλοι παίκτες της ελληνικής ομάδας, φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, είχαν την ευκαιρία να βρεθούν και να περπατήσουν στην οροφή του Ozone Optus Stadium, μια δραστηριότητα που για 90 λεπτά στοιχίζει 75 δολάρια Αυστραλίας.

«Είχα δει την Optus Arena μόνο από έξω, τώρα είμαι στην κορυφή της και μπορώ να απολαύσω την εκπληκτική θέα», είπε ο Τσιτσιπάς, ο οποίος δεν έκρυψε ότι το ύψος τον τρόμαξε λίγο: «Ήταν τρομακτικά! Δεν είναι κάτι που κάνω πολύ συχνά! Μου αρέσει η αδρεναλίνη και να δοκιμάζω νέα πράγματα, αλλά ήταν δύσκολα εκεί πάνω».

Η Σάκκαρη με τη σειρά της δήλωσε: «Ήμουν αρκετά γενναία για να πάω στην άκρη. Ήταν ωραία, δεν ήταν καθόλου άσχημα, πίστευα ότι θα ήταν χειρότερα. Πέρσι δεν θα το τολμούσα, όμως είναι ο νέος χρόνος και είμαι μια νέα βερσιόν του εαυτού μου. Ξεπερνώ τους φόβους».

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Ε' Όμιλος που βρίσκεται η εθνική ομάδα συνεχίζεται την Κυριακή (4/1) με τη Μεγάλη Βρετανία να κάνει τη δική της πρεμιέρα απέναντι στην Ιαπωνία.

Η αρχή θα γίνει στις 11:00 ώρα Ελλάδας από το απλό ανδρών και τον Μπίλι Χάρις να αντιμετωπίζει τον Σιντάρο Μοσιζούκι και στη συνέχεια η Έμμα Ραντουκάνου θα παίξει με τη Ναόμι Οσάκα.

Ο όμιλος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (5/1, 11:00) με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία.



Η βαθμολογία

1.Ελλάδα 1-0 (3-0 νίκες)

2.Ιαπωνία 0-1 (0-3 νίκες)

3.Μ. Βρετανία 0-0 (0-0)

