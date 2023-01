United Cup: Ανίκητες οι ΗΠΑ, κέρδισαν 4-0 την Ιταλία στον τελικό

Οι ΗΠΑ ήταν μακράν η κορυφαία ομάδα στο πρώτο United Cup και έφτασε εύκολα στον τίτλο, κερδίζοντας δίχως να χάσει σετ στον τελικό με την Ιταλία!

Το United Cup αποδείχθηκε πως ήταν υπόθεση των Αμερικανών.

Με το τρομερό ρεκόρ 22-2 στις νίκες και με ένα 4-0 στον τελικό με την Ιταλία (δεν έγινε το ματς του διπλού τελικά), κατέκτησαν τον τίτλο στην πρώτη χρονιά της εν λόγω διοργάνωσης.

Η Τζέσικα Πεγκούλα κέρδισε εύκολα στο πρώτο ματς την φανερά κουρασμένη Τρεβιζάν με 2-0 σετ, ενώ τα πράγματα έγιναν πολύ πιο απλά για τους Αμερικανούς στο δεύτερο, όπου ο Τιάφο κέρδισε το πρώτο σετ με 6-2 και ο Μουζέτι αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Θέλοντας μόνο μία νίκη σε τρία ματς, οι Αμερικανοί είχαν περιθώριο για μία ήττα, όμως ο Τέιλορ Φριτζ, στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι του τελικού, επικράτησε με 2-0 του Ματέο Μπερετίνι, κερδίζοντας και τα δύο σετ στο tie break.

The American dream



The moment @Taylor_Fritz97 defeated Matteo Berrettini to clinch victory for Team USA at the #UnitedCup. pic.twitter.com/s4RrbtdNzi