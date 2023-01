Επειτα από μία σκληρή μάχη, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Βαν Ούιτβανσκ στο πρώτο tie του Ελλάδα - Βέλγιο, σε μία αναμέτρηση που θα μπορούσε να έχει διαφορετική τροπή.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έδωσε τεράστια μάχη με την Α. Βαν Ούιτβαντσκ όμως δεν κατάφερε να δώσει μία πολύτιμη νίκη στην εθνική ομάδα για το United Cup.

Ηττήθηκε με 2-1 σετ (5-7, 6-2, 6-3 σε 2 ώρες και 31 λεπτά), αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι εντελώς διαφορετικά αν είχε πάρει το πρώτο σετ, όπου το είχε στα χέρια της. Τα ελάχιστα αβίαστα λάθη που είχε, ήρθαν σε κρίσιμους πόντους και παρά τα 23 αβίαστα η Βαν Ούιτβαντσκ, έκανε μεγάλη ανατροπή και από 3-5 πήρε το σετ με 7-5, σώζοντας μάλιστα και set point της Παπαμιχαήλ.

Στο δεύτερο η Ελληνίδα τενίστρια έβγαλε αντίδραση και παίζοντας πιο επιθετικά έφτασε στην ισοφάριση, για να στείλει το ματς σε τρίτο σετ όπου η Βελγίδα βρήκε πρώτη το break και έτσι έφτασε στη νίκη κάνοντας το 1-0 για το Βέλγιο.

Το πρώτο σετ είχε... τρελή εξέλιξη. Μετά το 2-1 της Βελγίδας, έγιναν πέντε απανωτά break και από τις δύο, με την Παπαμιχαήλ να σπάει το σερί και να παίρνει προβάδισμα με 5-3.

How did she win this point?!



Brilliant play from Papamichail at the #UnitedCup! pic.twitter.com/rDRsriK9Hm