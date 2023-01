Η Αργεντινή αποχωρεί από το United Cup με το ταπεινωτικό 0-10 στον όμιλό της αφού δεν πέτυχε ούτε μία νίκη στο Περθ.

Το μόνο σίγουρο για την εθνική μας ομάδα στο United Cup, είναι ότι δεν θα αντιμετωπίσει στα νοκ άουτ την Αργεντινή.

Πριν καλά καλά ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων, η Αργεντινή «εξασφάλισε» τον τίτλο της χειρότερης ομάδας του τουρνουά. Εχασε και τα δύο παιχνίδια με Γαλλία και Κροατία με 5-0 καθώς και σήμερα απέναντι στους Κροάτες δεν κατάφεραν να βρουν μία νίκη για την τιμή των όπλων.

Η Πολωνία κέρδισε το Καζακστάν εύκολα με 4-1 χάρη στις νίκες του Χουρκάτζ και της Λινέτ σήμερα, ενώ ο Χουρκάτζ έπαιξε και διπλό μαζί με την Σβιόντεκ, όπου ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο για την ομάδα τους.

Iga doing Iga things @iga_swiatek, around the net post! #UnitedCup pic.twitter.com/gMsqbKpbIR