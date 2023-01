Υποψηφιότητα για τον πόντο της χρονιάς έβαλε… πρωτοχρονιάτικα η Ιγκα Σβιόντεκ με ένα χτύπημα στο διπλό που ενέκρινε και ο… Φέντερερ.

Μπορεί να είμαστε μόλις στην πρώτη ημέρα του 2023, αλλά ο πόντος που πήρε στο διπλό του United Cup η Ιγκα Σβιόντεκ, δεν χωρά αμφιβολία ότι θα είναι υποψήφιο στα χτυπήματα της χρονιάς.

Παίζοντας μαζί με τον Χουρκάτζ κόντρα στο δίδυμο από το Καζακστάν, η Σβιόντεκ είδε τους αντιπάλους της να την σημαδεύουν συνεχώς σε έναν πόντο. Σε ένα drop shot στη μικρή διαγώνιο, ο αντίπαλός της έστειλε τόσο πλάγια τη μπάλα, που φάνταζε αδύνατο να βγει άμυνα.

Κι όμως η Σβιόντεκ έτρεξε, πρόλαβε και έστειλε την μπάλα στην άλλη πλευρά του court από την πλάγια μεριά, χωρίς να περάσει το μπαλάκι πάνω από το φιλέ!

Iga doing Iga things @iga_swiatek, around the net post! #UnitedCup pic.twitter.com/gMsqbKpbIR