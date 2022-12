Υπέροχες στιγμές από την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας στο Untited Cup στο Περθ και στις δύο νίκες επί της Βουλγαρίας.

Στο επαγγελματικό τένις η ευκαιρία να παρακολουθείς την εθνική ομάδα δεν είναι πολλές. Όπως συμβαίνει στο Περθ, από όπου η ελληνική ομάδα άρχισε τις υποχρεώσεις της στον Α' Όμιλο του νεοσύστατου United Cup.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησαν και η Ελλάδα ξεκίνησε με το 2-0 επί της Βουλγαρίας, κάνοντας ιδανική αρχή στη διοργάνωση.

Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου βρήκε τα οκτώ μέλη της εθνικής ομάδας αγκαλιασμένα να τραγουδούν και με το εθνόσημο να υπάρχει στις φόρμες τους, σε αντίθεση με τις φανέλες.

Η κραυγή τής Δέσποινας Παπαμιχαήλ σε κερδισμένο πόντο στον αγώνα της επί της Σινίκοβα στον εναρκτήριο αγώνα, δείγμα της ελληνικής ψυχής.

Papamichail scares me a bit with her screams sometimes! But I like the fighting spirit! pic.twitter.com/k8esuRpu8v