Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μάριν Τσίλιτς για τον 2ο γύρο του Italian Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε με 7-5 το πρώτο σετ και στο ξεκίνημα του δεύτερου είχαμε μια απρόσμενη «έφοδο». Συγκεκριμένα την στιγμή που ο Κροάτης ετοιμαζόταν να κάνει σερβίς, ένα πουλί κάθισε πάνω στο φιλέ, ενώ στην συνέχεια στην τελική γραμμή της πλευράς του Τσιτσιπά, κλέβοντας φυσικά την παράσταση.

Nothing like a bird let and Tsitsipas chasing it away #IBI21 pic.twitter.com/gj9v5tBBCi

— Tennis GIFs (@tennis_gifs) May 12, 2021