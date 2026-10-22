Δημητρακόπουλος για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Δεν υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος παραγόντων του Ολυμπιακού» (vid)

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησες για τις εξελίξεις που αφορούν το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Για τις εξελίξεις που κλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ τοποθετήθηκε δημόσια ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη στοιχείων που βρίσκονται πλέον στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

Κατά την παρουσία του στην τηλεοπτική εκπομπή «Αταίριαστοι», ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρθηκε στο αποδεικτικό υλικό που συλλέχθηκε με με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου, υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση δεν βασίζεται σε απλές φήμες ή ανώνυμες μαρτυρίες.

«Δεν υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος παραγόντων του Ολυμπιακού»

«Τον Απρίλιο του 2026 δώσαμε μία συνέντευξη με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος μας έδωσε πολύτιμο αποδεικτικό υλικό με μηνύματα. Οι καταθέσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν είναι "άκουσα, μου είπαν, κουτσομπολιά και ο λόγος μου απέναντι στον δικό σου", είναι ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία με καταθέσεις που συνοδεύονται από γραπτά μηνύματα, που αντάλλασσαν μεταξύ τους παράγοντες απ' τον χώρο του μπάσκετ, διαιτητές εν ενεργεία, πρώην διαιτητές. Μέσα απ' όλα αυτά τα μηνύματα βγαίνει μια πολύ ζοφερή κατάσταση, όπου φτάνουν στο σημείο να αλλοιώνουν αποτελέσματα σε σχολικά πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει απ' το Μαρούσι μηνυτήρια αναφορά, έγκλιση ή μήνυση στον εισαγγελέα», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος.

Και συνέχισε: «Δεν κάναμε αυτή την καταγγελία για να βοηθήσουμε κάποια ομάδα. Για εμάς ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, θέλουμε να είναι πρωταθλητές επειδή είναι καλύτεροι στα γήπεδα και όχι από την εύνοια των διαιτητών. Όπως, επίσης, δεν είναι σωστό να αλλοιώνονται αποτελέσματα επειδή στοιχηματίζουνε. Πρέπει να πούμε πως δεν έχουμε καταγγείλει ούτε παράγοντες άλλης ομάδας, ούτε πολιτικών προσώπων. Όλα περιορίζονται στον χώρο της ομοσπονδίας του μπάσκετ, που αυτοί είναι θεσμικά οι σωματοφύλακες του αθλήματος και θρυμμάτισαν την αξιοπιστία του αθλήματος».

«Δεν υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος παραγόντων του Ολυμπιακού», κατέληξε ο κ. Δημητρακόπουλος.