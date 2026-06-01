Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης, επικράτησε με 2-0 σετ σε 87 λεπτά κι εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του Roland Garros.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα παίζοντας επιθετικό τένις από την αρχή μέχρι το τέλος, κυριάρχησε απέναντι στη Ναόμι Οσάκα με 7-5, 6-3 και συνεχίζει την πορεία της για τον πρώτο της τίτλο στο Roland Garros.

H Λευκορωσίδα για 4η διαδοχική χρονιά θα είναι στα προημιτελικά του Roland Garros, με στόχο να κερδίσει ό,τι έχασε πέρυσι στον τελικό από την Κόκο Γκοφ.

Απέναντι στην Οσάκα πέτυχε την 3η διαδοχική νίκη μέσα στο 2026, παίζοντας κατά διαστήματα χωρίς οίκτο, η Σαμπαλένκα μπορεί να υπέπεσε σε 27 αβίαστα λάθη (18 η Οσάκα), όμως με 39 winners και 12 άσους επέβαλε το ρυθμό της και προκρίθηκε.

Sabalenka d. Naomi Osaka 7-5 6-3 at Roland Garros



A statement performance from the world #1.



Aryna reaches her 4th consecutive Roland Garrso QF.



She’s now won 31 of her last 34 matches.



✅16th Grand Slam QF

✅31st win of 2026



Too consistent.



Too powerful.



Too good.



Η Οσάκα κατάφερε να αιφνιδιάσει και να προηγηθεί με 2-0, όμως η Σαμπαλένκα αντέδρασε άμεσα, με το πρώτο δικό της break μείωσ σε 2-1 και αμέσως ισοφάρισε σε 2-2.

Με ένα love game από κάθε παίκτρια το σκορ έγινε 3-3. Η Οσάκα παρότι είχε ποσοστά κάτω από 50% στο 1ο σερβίς, έβρισκε τις λύσεις για να διατηρεί το σερβίς της, με δυσκολία έκανε το 5-4, όμως η Σαμπαλένκα ήταν καλύτερη, χωρίς προβλήματα ισοφάρισε σε 5-5, στη 2η ευκαιρία της πέτυχε το break (6-5) και με love game κατέκτησε το 1ο σετ 7-5, έχοντας 18 winners και επτά άσους.

Η Οσάκα στο 3ο game επέστρεψε από το 0-30, κάνοντας το 2-1. Την ίδια στιγμή η Σαμπαλένκα εξακολουθούσε να παίζει περισσότερο επιθετικά, όμως τα 10 αβίαστα λάθη «έσβησαν» τους 11 winners, στα πέντε πρώτα games του 2ου σετ, με την Οσάκα να αποφεύγει break point και με άσο να κάνει το 3-2.

Η Σαμπαλένκα με προβλήματα στο σερβίς κινδύνεψε στο 6ο game, όμως με drop shot και τον 14ο winner στο σετ, ισοφάρισε σε 3-3.

Η Λευκορωσίδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και βρήκε το ζητούμενο στο 7o game, διπλό break point και με το 3ο break στον αγώνα προσπέρασε με 4-3.

Mε τον 11ο συνολικά άσο η Σαμπαλένκα έκλεισε το 8ο game για το 5-3, η Οσάκα δεν μπορούσε να ακολουθήσει στο ρυθμό της, με διπλό λάθος βρέθηκε αντιμέτωπη με διπλό match point (15-40) και η Σαμπαλένκα με έναν ακόμη winner, έφθασε στο 6-3 και στην πρόκριση.

🔥 Aryna Sabalenka no tiene piedad de una Naomi Osaka a la que arrolló en un segundo set casi perfecto para la tenista bielorrusa que le pone en cuartos de final#RolandGarros pic.twitter.com/CnqPGiy8Dh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 1, 2026

Oι προημιτελικοί των γυναικών