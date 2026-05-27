Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε μια ανάρτηση όπου ο γιος του καρφώνει σε χαμηλωμένη μπασκέτα!

Το μήλο, λένε, πέφτει κάτω από τη μηλιά και ο 4χρονος Μάβερικ-Σάι έχει αρχίσει να ζηλεύει την δόξα του διάσημου πατέρα του!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα post στο Instagram αναφορικά με το πώς περνάει τις τελευταίες μέρες και στο οποίο κλέβουν την παράσταση τα παιδιά του.

Αρχικά ο Μάβερικ-Σάι καρφώνει εντυπωσιακά σαν τον πατέρα του σε χαμηλωμένη μπασκέτα ενώ στη συνέχεια βοηθάει και την μικρή του αδερφή να... καρφώσει επίσης!