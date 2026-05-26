Το σερί με το Παρίσι συνεχίζει να πηγαίνει... στραβά για τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος τενίστας για 7η σερί φορά γνωρίζει τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του τουρνουά της γαλλικής πρωτεύουσας. Αυτή τη φορά ηττήθηκε από τον Άνταμ Γουόλτον με 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 για το Roland Garros.

Ο Αυστραλός τενίστας, ο οποίος μπήκε στο κυρίως ταμπλό με wildcard από τους διοργανωτές, πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας του απέναντι στον Νο.8 του κόσμου. Όπως φανερώνει το επιμέρους σκορ, τα σετ κατακτήθηκαν σχετικά εύκολα από τους δύο τενίστες, με τον Νο.97 του κόσμου να μην χάνει το προβάδισμα.

Το ματς οδηγήθηκε σε πέμπτο και τελευταίο σετ. Εκεί, ο Μεντβέντεφ ξεκίνησε εξαιρετικά και με γρήγορο break πήρε δύο games απόσταση από τον αντίπαλό του (3-1). Ο ίδιος, μάλιστα, έσβησε και δύο break points toy Γουόλτον διατηρώντας το προβάδισμά του.

Με το σκορ 4-3 υπέρ του Ρώσου τενίστα, ο Αυστραλός πραγματοποίησε ένα τεράστιο comeback. Τρία σερί games, εκ των οποίων τα δύο ήρθαν με break, έκανε το τελικό 6-4 στο σετ και πανηγύρισε τη νίκη μετά από αγώνα τριών ωρών και 23 λεπτών.