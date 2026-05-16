Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Πέιτον Στερνς το μεσημέρι της Κυριακής (17/5), για τον 1ο γύρο στο τουρνουά του Στρασβούργου.

Η Μαρία Σάκκαρη πρώτα έμαθε την αντίπαλό της στο 500άρι τουρνουά στο Στρασβούργο και λίγες ώρες μετά, έμαθε και το πότε θα αντιμετωπίσει την Πέιτον Στερνς.

Με το πρόγραμμα που ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, ο αγώνας της Σάκκαρη με την Αμερικανίδα ορίστηκε δεύτερο στο πρόγραμμα της Κυριακής (17/5) στο κεντρικό κορτ κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 13:30 ώρα Ελλάδας.

Θα είναι η 2η φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο παίκτριες στο tour, με τη Στερνς να έχει επικρατήσει με 2-1 σετ στα προκριματικά του τουρνουά της Αδελαΐδας τον Ιανουάριο του 2025. Η νικήτρια στον 2ο γύρο θα παίξει με τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα ή με παίκτρια από τα προκριματικά.