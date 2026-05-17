ΑΕΚ: «Όχι καπνογόνα και βεγγαλικά, δεν πέφτουμε θύματα οποιασδήποτε πρόκλησης»

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ προς τον κόσμο της ομάδας λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς - φιέστα με τον Ολυμπιακό, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ημέρα φιέστας για την ΑΕΚ, καθώς μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα ακολουθήσει η απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορικία του κλαμπ. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ με ακόμα μια ανακοίνωση έκανε σύσταση προς τους φίλους της ομάδας για τη συμπεριφορά τους και τόνισε να μην πέσει κανείς θύμα οποιασδήποτε πρόκλησης.

H ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Φίλοι της ΑΕΚ, εφιστούμε για ακόμη μια φορά την προσοχή! Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που θα προηγηθεί της φιέστας, είναι έναν κανονικό ματς πρωταθλήματος.

Τα μέτρα τάξης πρέπει να τηρηθούν απόλυτα. Πιθανές παραβάσεις μπορεί να απειλήσουν τη διεξαγωγή του αγώνα, αλλά και να επιφέρουν για την ομάδα μας τιμωρίες που θα την ακολουθήσουν την επόμενη σεζόν.

Καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα και ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Και, φυσικά, δεν πέφτουμε θύματα οποιασδήποτε πρόκλησης. Προστατεύουμε την ΑΕΚ μας και γιορτάζουμε όλοι μαζί!».