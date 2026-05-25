bwin: Μόνο περηφάνια για τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, γράφοντας ακόμη μία χρυσή σελίδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με την bwin να συγχαίρει θερμά τους «Ερυθρόλευκους» για τη σπουδαία και ιστορική επιτυχία.

«Από τους πρόποδες της γης πρωταθλητές της κορυφής…». Ένα τραγούδι που συνδέθηκε με τη θρυλική επιτυχία του 1997 και έμελλε να συνοδεύσει ιδανικά την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης. Εκεί όπου ανήκει. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν κατέκτησε απλώς την 4η EuroLeague της ιστορίας της, αλλά επιβεβαίωσε ξανά πως ανήκει σταθερά στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με χαρακτήρα, συνέπεια και νοοτροπία νικητή, οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν μία σπουδαία διαδρομή με τον ιδανικό τρόπο: σηκώνοντας ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο. Με ψυχή, διάρκεια και απόλυτη προσήλωση στον στόχο, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν επιστρέφοντας στον ευρωπαϊκό θρόνο. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή, η bwin ήταν σταθερά στο πλευρό του.

H bwin, o Μεγάλος Χορηγός του Πρωταθλητή Ευρώπης, έζησε τα πάντα σε αυτά τα 8 χρόνια κοινής πορείας με τον Ολυμπιακό. Οκτώ χρόνια γεμάτα έντονες στιγμές, μεγάλες νίκες, δύσκολες βραδιές, απογοητεύσεις, επιστροφές και, τελικά, δικαίωση. Μια σχέση που χτίστηκε πάνω στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και το κοινό όραμα για κορυφή. Σε αυτή τη διαδρομή υπήρξαν παιχνίδια που έμοιαζαν με ξεχωριστές ιστορίες. Νίκες που κρίθηκαν στην τελευταία κατοχή, μεγάλες άμυνες, προσωπικότητες που εμφανίστηκαν στα δύσκολα και μια ομάδα που έμαθε να αντέχει, να εξελίσσεται και να επιστρέφει πιο δυνατή, χωρίς ποτέ να χάνει την ταυτότητά της.

Ο ημιτελικός και ο τελικός δεν ήταν απλώς δύο αγώνες. Ήταν η κορύφωση μιας πορείας που χτιζόταν μήνες τώρα. Το ελκυστικό μπάσκετ, η πνευματική ετοιμότητα και η υπομονή αποτέλεσαν τα θεμέλια για μία τεράστια διάκριση.

Η Φενερμπαχτσέ αποτέλεσε το πρώτο εμπόδιο, αλλά όχι ανυπέρβλητο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με ένα μπασκετικό ρεσιτάλ επέβαλε με το… καλημέρα τον ρυθμό της και σφράγισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό με μία εμφάνιση που επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της. Όταν ήρθε το τελευταίο σφύριγμα, το συναίσθημα δεν ήταν μόνο η χαρά της πρόκρισης, αλλά και η αίσθηση πως ο Ολυμπιακός είχε επιστρέψει εκεί όπου πραγματικά ανήκει.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό είχε αρχίσει και απέναντι στεκόταν ξανά η Ρεάλ Μαδρίτης. Μόνο που αυτή τη φορά τίποτα δεν μπορούσε να στερήσει από τον Ολυμπιακό τη στιγμή του.

Ο Εβάν Φουρνιέ, ο παίκτης που πριν από χρόνια είχε δηλώσει πως αν επέστρεφε στην Ευρώπη θα ήθελε να φορέσει τα ερυθρόλευκα, έκανε πράξη την υπόσχεσή του. Με πάθος, προσωπικότητα και αποφασιστικότητα, ηγήθηκε μιας ομάδας που μπήκε στο παρκέ αποφασισμένη να ολοκληρώσει την αποστολή της.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο με τρόπο εμφατικό, στέλνοντας ξανά το μήνυμά του σε ολόκληρη την Ευρώπη κατακτώντας την!

Η bwin, συνοδοιπόρος του Ολυμπιακού σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή των τελευταίων 8 χρόνων, αισθάνεται υπερήφανη για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου. Από τις πρώτες νίκες μέχρι τις πιο δύσκολες στιγμές και από τις απογοητεύσεις μέχρι την απόλυτη δικαίωση, η bwin ήταν πάντα εκεί, μοιραζόμενη κάθε βήμα αυτής της ξεχωριστής πορείας.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γράφει τη δική του σπουδαία ευρωπαϊκή ιστορία. Και η bwin αισθάνεται υπερηφάνεια που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό μιας ομάδας που δεν σταματά να ονειρεύεται, να μάχεται και να κατακτά κορυφές.

