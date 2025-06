O Γιανίκ Σίνερ πήρε τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Roland Garros, επικρατώντας του Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 7-5, 7-6(3) στο πλαίσιο του δεύτερου ημιτελικού της διοργάνωσης.

Μετά από αγώνα τριών ωρών και 17 λεπτών, ο Γιανίκ Σίνερ πήρε την πρόκριση στον τελικό του Roland Garros παίρνοντας τη νίκη επί του Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 7-5, 7-6(3). Εκεί, κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ θα κυνηγήσει τον πρώτο του Grand Slam τίτλο στο χωμάτινο Major τουρνουά.

Ο Ιταλός τενίστας συνέχισε τον φρενήρη ρυθμό του και κόντρα στον Σέρβο βρήκε... απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Μπορεί στα περάσματα του σερβίς του να μην είχε συνέπεια, όμως υπερασπίστηκε το 79% των πόντων που παίχτηκαν στο πρώτο του σερβίς, σώνοντας τα πέντε από τα έξι break points που είχε ο 38χρονος. Είχε παράλληλα 10 άσους, 44 winners και 36 αβίαστα λάθη έναντι 53 του αντιπάλου του.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να διατηρούν το σερβίς τους. Στην πρώτη ευκαιρία για break ο Γιανίκ Σίνερ κατάφερε να πάρει προβάδισμα, το οποίο υπερασπίστηκε με το σερβίς του για το 4-2. Μάλιστα έφτασε κοντά σε ένα ακόμα break, αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρήκες τις λύσεις για να κρατηθεί πίσω από το σερβίς του. Από τη μεριά του ο 38χρονος δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και με 6-4 έχασε το πρώτο σετ.

Με μομέντουμ από το πρώτο σετ ο Σίνερ βρήκε ακόμη μία ευκαιρία να σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του. Βέβαια, σε αντίθεση με το πρώτο σετ δεν το κατάφερε, ωστόσο δεν άφησε ανεκμετάλλευτη τη δεύτερη ευκαιρία (4-3). Ο Τζόκοβιτς σέρβιρε για να μείνει στο σετ (5-4) και τη στιγμή που πήρε ο Ιταλός τις μπάλες στα χέρια πέτυχε ένα κομβικό break για να φέρει το σετ στα ίσα (5-5). Όμως, η ισοφάριση κράτησε λίγο, καθώς στο αμέσως επόμενο game είδε το σερβίς του να παραβιάζεται και τον Νο.1 στον κόσμο να κλείνει το σετ στο 12ο game (7-5).

Στο τρίτο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν με την πλάτη στον τοίχο γεγονός που τον ανάγκασε να ανεβάσει τα επίπεδα σταθερότητάς του. Αυτό το πέτυχε στο μέγιστο ο Σέρβος, σβήνοντας δύο break points του Γιανίκ Σίνερ. Βέβαια και ο Ιταλός από την πλευρά του κατάφερε να τέσσερα break points εκ των οποίων τα τρία έκριναν το σετ.

Οι δύο τενίστες οδηγήθηκαν στο tie-break. Εκεί, όμως ο κάτοχος του φετινού Australian Open με δύο mini breaks έφτασε σε δύο match points. Με σκορ 7-3 έκλεισε το σετ και με 7-6(3) πανηγύρισε τη νίκη και συνάμα την πρόκριση για τον τελικό του Roland Garros.

