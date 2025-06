Ένα βήμα πριν τον αποκλεισμό του από το Roland Garros έφτασε ο Λορέντζο Μουζέτι, ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Φράνσις Τιάφο, κλώτσησε το μπαλάκι χτυπώντας μία εκ των κριτών γραμμής.

Μία... ανάσα από τον αποκλεισμό έφτασε ο Λορέντζο Μουζέτι στην αναμέτρησή του κόντρα στον Φράνσις Τιάφο για τα προημιτελικά του Roland Garros. Ο Ιταλός μπορεί να πήρε την πρόκριση με νίκη στα τέσσερα σετ, ωστόσο έκανε κάτι που σίγουρα μετανιώνει.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός δικού του service game ο Ιταλός δέχθηκε μπαλάκια από το ball kid. Ο Νο.7 του κόσμου κλώτσησε ένα από αυτά και χτύπησε την κριτή γραμμών. Αμέσως κινήθηκε προς το μέρος της για ν' απολογηθεί, με την ίδια να φαίνεται ν' αποδέχεται την συγγνώμη του Ιταλού.

Την ενέργεια αυτή δεν την άφησε να... περάσει ο chair umpire, ο οποίος αμέσως μετά έδωσε warning στον Λορέντζο Μουζέτι. Αναμφίβολα μία απόφαση που γλίτωσε τον τενίστα από τα χειρότερα, καθώς έχουν υπάρχει στο παρελθόν παρόμοια γεγονότα τα οποία τιμωρήθηκαν με default.

Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident 😳 #RolandGarros pic.twitter.com/ted26XaBUv