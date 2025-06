Η Αρίνα Σαμπαλένκα προκρίθηκε στα ημιτελικά του Roland Garros, επικρατώντας με 7-6(3), 6-3 της Κινγουέν Ζένγκ στο πρώτο ματς της προημιτελικής φάσης για το ταμπλό των γυναικών.

Στον 11ο ημιτελικό της καριέρας σε Grand Slam θα λάβει μέρος η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία πήρε σημαντική νίκη με 7-6(3), 6-3 κόντρα στην Κινγουέν Ζενγκ για προημιτελικά του Roland Garros, πετυχαίνοντας ακόμη μία επικράτηση χωρίς να χάσει σετ.

Αυτή ήταν η 34 straight sets νίκη για τη Λευκορωσίδα τενίστρια στα 39 ματς που έχει παίξει και έχει κερδίσει την τρέχουσα σεζόν. Αυτός, μάλιστα, θα είναι ο δεύτερος ημιτελικός της Νο.1 στον κόσμο στο Roland Garros, όπου περιμένει τη νικήτρια ανάμεσα σε Ελίνα Σβιτολίνα και Ίγκα Σβιόντεκ.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Σαμπαλένκα δέχθηκε πολύ γρήγορα break και βρέθηκε με δύο games πίσω στο σκορ (3-1). Η 27χρονη τενίστρια έψαξε την απάντηση, την οποία και βρηκε στο 8ο game για να φέρει το σετ στα ίσα (4-4). Κρατώντας το σερβίς της στο αμέσως επόμενο game, έστειλε την Κινγουέν Ζενγκ να σερβίρει για να παραμείνει στο σετ, πράγμα που κατάφερε και δεύτερη φορά σβήνοντας και set point της αντιπάλου της.

Το σετ κρίθηκε στο tie-break, όπου η Σαμπαλένκα με τρία mini breaks πήρε κεφάλι και στο δεύτερο της set point έκλεισε το σετ με 7-6(3) για να πάρει προβάδισμα.

