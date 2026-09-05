Ο Μητσοτάκης βρέθηκε στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς στη ΔΕΘ: «Μας κάνατε ποδαρικό και ανεβήκαμε κατηγορία» (vid)

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μια… ευχή, να ανεβάσει την ομάδα στα σαλόνια του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ένα ωραίο και αρκετά… ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη βόλτα του στα περίπτερα της 90ής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός πέρασε από το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου τον περίμεναν άνθρωποι της ομάδας και, μεταξύ άλλων, του έδωσαν μια φανέλα και μια μπάλα. Η συζήτηση δεν άργησε να πάει στην πορεία της ομάδας της Καλαμαριάς, που επέστρεψε στη Super League 2.

«Κύριε Πρόεδρε, όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία», είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος της ομάδας, με τον πρωθυπουργό να απαντά: «Δώσε μία μπάλα λοιπόν».

Και αφού η κουβέντα πήγε καλά, ήρθε και το… επόμενο αίτημα. «Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στη Super League 1», ανέφερε ο πρόεδρος του Απόλλωνα.

Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Άντε με το καλό λοιπόν».