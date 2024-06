Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Roland Garros, παίρνοντας τη νίκη με 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2 επί του Ματέο Αρνάλντι στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου της διοργάνωσης.

Τι κι αν βρέθηκε πίσω στα σετ και αντιμέτωπος με τέσσερα set points του Ματέο Αρνάλντι στο δεύτερο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε βροντερό «παρών» και με μεγάλη ανατροπή 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2 πήρε τη νίκη και σφράγισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Το εναρκτήριο σετ στην αναμέτρηση ξεκίνησε με καλούς οιωνούς για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας στο πρώτο game, στο οποίο σέρβιρε ο Αρνάλντι, βρήκε τρία break points. Βέβαια, ο Ιταλός ήταν πολύ καλός και τα έσβησε, παίρνοντας στην συνέχεια το game για το 1-0 στο σετ. Ακολούθησαν δύο love games (2-1) και στο τέταρτο game εμφανίστηκε στον Αρνάλντι η ευκαιρία για break, με τον Ιταλό να εκμεταλλεύεται στο μέγιστο το break point του (3-1).

Ο Ιταλός κράτησε το σερβίς του για το 4-1, με τον Τσιτσιπά να σταματάει το σερί του αντιπάλου του για το 4-2. Στο 7ο game ο Τσιτσιπάς είχε ακόμη δύο ευκαιρίες για να... σπάσει το σερβίς του αντιπάλου τους, όμως ο Αρνάλντι και πάλι βρήκε τα χτυπήματα που χρειαζόταν για να διατηρήσει το break του και να στείλει τον Έλληνα να σερβίρει για να παραμείνει στο σετ. Ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 5-3, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει κάτι στο τελευταίο service game του Αρνάλντι στο πρώτο σετ με συνέπεια ο Ιταλός να πάρει προβάδισμα στο ματς (6-3).

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε να μοιάζει αρκετά με το πρώτο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αδυνατούσε να κάνει break και στο πέμπτο game είδε τον Αρνάλντι να του... σπάει το σερβίς (3-2). Μάλιστα, ο Ιταλός με hold έκανε το 4-2 και στη συνέχεια έστειλε ξανά τον Τσιτσιπά να σερβίρει για να παραμείνει στο σετ (5-3).

Ο Τσιτσιπάς στάθηκε στο σερβίς του (5-4), σβήνοντας τρία set points του Αρνάλντι και στη συνέχεια - με ακόμη ένα σβησμένο set point - έκανε το break και έφερε το σετ στα ίσα (5-5). Στα επόμενα δύο games οι δύο παίκτες κράτησαν το σερβίς τους, με αποτέλεσμα το σετ να κριθεί στο tie-break. Εκεί, ο Ιταλός κατάφερε να κάνει δύο mini-breaks με τον Τσιτσιπά να βρίσκει ισάριθμες απαντήσεις. Ο 25χρονος τενίστα βρήκε προβάδισμα μετά από εννέα πόντους (5-4) και στη συνέχεια με δύο mini breaks έκανε το 7-4 και έφερε στα ίσα το παιχνίδι με 7-6(4).

Η μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο σετ και η ισοφάριση έδωσαν τεράστια ψυχολογία και ρυθμό στον Τσιτσιπά. Ο Έλληνας στο πρώτο service game του Αρνάλντι έκανε το break και με hold πήρε διαφορά δύο games (2-0). Ο Αρνάλντι πήρε το πρώτο game στη συνέχεια, με τον Τσιτσιπά να κάνει σερί τριών games και να φτάνει μία ανάσα από την κατάκτηση του σετ (5-1). Ο Ιταλός κρατήθηκε στο σετ, με τις μπάλες στα χέρια, όμως ο Τσιτσιπάς στο αμέσως επόμενο game έκανε το 6-2, πετυχαίνοντας την ανατροπή στο ματς (2-1).

