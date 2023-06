Η Ελίνα Σβιτόλινα δεν αντάλλαξε χειραψία με την Αρίνα Σαμπαλένκα μετά τον προημιτελικό στο Roland Garros, πώς απάντσησε στις αποδοκιμασίες των θεατών.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε την Ελίνα Σβιτόλινα με 2-0 για τον προκριματικό γύρο του Roland Garros.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα στο κεντρικό κορτ του Παρισινού Όπεν η Λευκορωσίδα περίμενε στο φιλέ την Ουκρανή για να ανταλλάξουν χειραψία.



Όμως η Σβιτόλινα, σταθερή στην απόφασή της να μη δίνει το χέρι της σε παίκτριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, μετά την εισβολή στη χώρα της τον Φεβρουάριο του 2022, κατευθύνθηκε στη θέση της, με τους φιλάθλους να αποδοκιμάζουν.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals!



The two do not share a handshake at the net #RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ