Αδιανόητο λάθος από τον δαιτητή έδωσε την ευκαιρία στον Χόλγκερ Ρούνε να φθάσει σε break point και να το πετύχει στο 3ο σετ του αγώνα του με τον Φραντσίσκο Σερούντολο στο Roland Garros.

Ένα σημαντικό λάθος συνέβη στον αγώνα του Χόλγκερ Ρούνε με τον Φραντσίσκο Σερούντολο για τον 4ο γύρο του Roland Garros.

Συγκεκριμένα στο 4ο game του 3ου σετ ο διαιτητής Καντέρ Νούνι έχασε μια φαινομενικά εύκολη φάση, με διπλή αναπήδηση της μπάλας στην πλευρά του Ρούνε.

Ο Δανός επέστρεψε την μπάλα, μη τηρώντας το fair play και παράλληλα ένα ball boy μπήκε στο γήπεδο, μπερδεμένο προφανώς από την αντίδραση του Σερούντολο, που σαστισμένος, σταμάτησε.

The umpire misses a clear double-bounce

The ball kid steps onto the court at the same time

Cerundolo ends up being broken at the end of the game



