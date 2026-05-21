Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor: Ο Μπαρτόλο «ζωγράφισε» για το 0-1
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μπαρτόλο με φοβερή εκτέλεση άνοιξε το σκορ για τον Αστέρα Aktor στο Αγρίνιο.
Ο Αστέρας Aktor άνοιξε το σκορ επί του Παναιτωλικού.
Στο 28' ο Χουλιάν Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ, η άμυνα απομάκρυνε και η μπάλα επέστρεψε στον Αργεντινό. Αυτός αριστερά εκτός περιοχής έκανε προσποίηση για σέντρα, απέφυγε τον αντίπαλό του και με θαυμάσιο δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 0-1.
Το γκολ του Μπαρτόλο
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.