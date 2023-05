Η Ίγκα Σβιόντεκ άρχισε επιτυχημένα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της στο Roland Garros. Προκρίσεις για Ριμπάκινα, Γκοφ, Ζαμπέρ και τη 16χρονη Μίρα Αντρέεβα.

Η Ίγκα Σβιόντεκ άρχισε επιτυχημένα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της στο Roland Garros. Η παίκτρια από την Πολωνία, νίκησε τη Ρουμάνα Κριστίνα Μπούκσα με 5-4, 6-0 σε 63 λεπτά, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Κλερ Λιού (Νο.102).

Με τη σειρά της η Έλενα Ριμπάκινα νίκησε την Τσέχα, Μπρέντα Φρουχβίρτοβα με 6-4, 6-2 κλείνοντας ραντεβού με μια άλλη Τσέχα, την Λίντα Νόσκοβα (Νο.50).

Αντίθετα, η περσινή φιναλίστ Κόκο Γκοφ χρειάστηκε τρία σετ απέναντι στην Ισπανίδα, Ρεμπέκα Μασάροβα για να επικρατήσει με 3-6, 6-1, 6-2 και τώρα να παίξει με την αυστριακή, Τζούλια Γκράμπερ.

