Την πιο απίθανη δικαιολογία βρήκε ο Νικ Κύργιος για να αγωνιστεί στο Roland Garros, αλλά… του χρόνου.

Ο Νικ Κύργιος σιχαίνεται την χωμάτινη επιφάνεια.

Δεν έχει κατέβει μάλιστα στο Roland Garros πέντε συνεχόμενες σεζόν! Φέτος θα τις κάνει έξι, αλλά δεσμεύτηκε πως το 2023 θα παίξει κι αυτό για χάρη της συντρόφου του!

Όπως είπε από το Χιούστον όπου βρίσκεται για ένα τουρνουά, η σύντροφός του, του είπε πως θέλει να επισκεφτεί το Παρίσι κι έτσι τον έπεισε να κατέβει στο δεύτερο grand slam της χρονιάς, αλλά το 2023.

«Τον επόμενο χρόνο θα πάω στο Παρίσι και θα παίξω στο Roland Garros. Η κοπέλα μου θέλει να γνωρίσει το Παρίσι, γι' αυτό θα παίξω και εκεί. Αυτή τη χρονιά αποφασίσαμε ήδη πως θα επιστρέψουμε στο σπίτι» είπε ο Κύργιος.

