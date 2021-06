Η Ριμπάκινα απέκλεισε με 2-0 σετ την Σερένα (vids)

H 21χρονη Έλενα Ριμπάκινα απέκλεισε με 6-3,7-5 την Σερένα Γουίλιαμς στον 4ο γύρο του Roland Garros.

Εκτός συνέχειας στο Roland Garros έμεινε η Σερένα Γουίλιαμς.

Η Αμερικανίδα που είναι κάτοχος 23 Grand Slam αποκλείστηκε με 6-3,7-5 από την 21χρονη Έλενα Ριμπάκινα (Νο21, Καζακστάν) στον 4ο γύρο στο Παρίσι.

Από την άλλη η νεαρή Ριμπάκινα είναι για πρώτη φορά σε προημιτελικό Grand Slam.

Το ρεκόρ της Έλενα και οι αριθμοί

To ρεκόρ της ήταν ο 3ος γύρος στο Australian Open 2020 ενώ έπαιξε για πρώτη φορά με την 30χρονη Αμερικανίδα.

H Ριμπάκινα χρειάστηκε 1.17' για να αποκλείσει την Γουίλιαμς. Η Ριμπάκινα είχε το εντυπωσιακό 5/7 μπρέικ πόιντ (3/5) και 21 winners και 13 αβίαστα.

Η Αμερικανίδα είχε 15 winners και 19 αβίαστα. Οι πόντοι ήταν 66-51.

Εκτός συνέχειας και η Αζαρένκα

Στον 4ο γύρο σταμάτησε και η πορεία της πρώην Νο1 Βικτόρια Αζαρένκα.

Η Λευκορωσίδα ηττήθηκε με 5-7, 6-3,6-2 από την Ρωσίδα Αναστασία Παβλιουτσένκοβα η οποία είχε αποκλείσει στον προηγούμενο γύρο και την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Ρωσίδα είχε προκριθεί στους "8" του Roland Garros τελευταία φορά το 2011!

Στον προημτελικό θα παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα. Στον άλλο προημιτελικό θα δούμε την Ζίντανσεκ (7-6 (4), 6-1 την Κριστέα) και την Μπαντόσα (6-4,3-6,6-2 την Βοντρούσοβα).

Take a bow



Elena Rybakina breaks Serena Williams five times in her 6-3, 7-5 upset to earn a spot in her first Slam final eight.#RolandGarros pic.twitter.com/T2NYVwHbuo — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021