Τα πλοία του Ηλιόπουλου παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ μπαίνοντας στον Πειραιά

Τα πλοία της εταιρείας του Μάριου Ηλιόπουλου γιορτάζουν κι εκείνα το πρωτάθλημα της ομάδας και γι' αυτό παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ όταν μπαίνουν στα λιμάνια.

Οι εορτασμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ δεν έμειναν μονάχα στην «Allwyn Arena», αφού σε εορταστικό ρυθμό κινούνται και τα πλοία της εταιρείας του ιδιοκτήτη της «Ένωσης», Μάριο Ηλιόπουλου.

Ο ισχυρός άνδρας των «κιτρινόμαυρων» έδωσε εντολή από την επομένη της κατάκτησης του πρωταθλήματος με τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή (10/05) να παίζει ο ύμνος της ΑΕΚ κάθε φορά που ένα πλοίο της δένει στο λιμάνι που είχε σαν προορισμό.

Αυτό προφανώς συμβαίνει και όταν τα πλοία αυτά φτάνουν να δέσουν στο λιμάνι του Πειραιά, μιας πόλης που είναι συνδεδεμένη με τον Ολυμπιακό, δημιουργώντας ένα αρκετά σουρεάλ σκηνικό.

