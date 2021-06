Ονειρεμένο ντεμπούτο σε Grand Slam για τον Μουσέτι (vids)

Ο Ιταλός Λορέντζο Μουσέτι απέκλεισε τον συμπατριώτη του Μάρκο Τσεκινάτο και είναι στους "16". Συνεχίζει και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Πρώτη φορά στην καριέρα του ο Λορέντζο Μουσέτι είναι στους "16" στο Roland Garros.

O 19χρονος Ιταλός συμμετέχει για πρώτη φορά σε κυρίως ταμπλό Grand Slam και συνεχίζει τις φοβερές εμφανίσεις του.

Στον 3ο γύρο και στο 1ο παιχνίδι της καριέρας του στα 5 σετ απέκλεισε με 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-1 τον Μάρκο Τσεκινάτο αλλά στη συνέχεια την Δευτερα θα παίξει λογικά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στους "16" συνεχίζει και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Ο Αργεντινός που ήταν ημιφιναλίστ το 2020 δεν είναι και τόσο δυνατός φέτος αλλά στο Roland Garros δείχνει καλό πρόσωπο και στον 3ο γύρο έβγαλε νοκ άουτ με 6-4, 6-2, 6-1 τον Φίλιπ Κολσράιμπερ.



