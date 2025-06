Αρίνα Σαμπαλένκα και Κόκο Γκοφ πήραν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Roland Garros, μετά από νίκες απέναντι σε Ίγκα Σβιόντεκ και Λουίς Μπουαζόν αντίστοιχα.

Αρίνα Σαμπαλένκα και Κόκο Γκοφ είναι οι δύο φιναλίστ που θα παλέψουν για το τρόπαιο του Roland Garros στο Παρίσι.

Το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης αντιμετώπισε την Ίγκα Σβιόντεκ(νο.5), την οποία νίκησε με 7-6(1), 4-6, 6-0 σε δύο ώρες και 22 λεπτά, σταματώντας το σερί της Πολωνέζας που μετρούσε 26 νίκες και τρεις σερί τίτλους στη διοργάνωση.

Η Λευκορωσίδα έχει φτάσει σε έξι τελικούς grand slam και στο Roland Garros θα προσπαθήσει να κατακτήσει το 4ο της major τουρνουά που θα είναι και το πρώτο της σε χωμάτινη επιφάνεια. Η Σαμπαλένκα και η Γκοφ είχαν βρεθεί ξανά αντίπαλες σε τελικό grand slam(Us Open 2023) με την Αμερικανίδα να νικάει με 2-1 σετ.

Για το ματς, στα δύο πρώτα σετ έγινε μεγάλη μάχη, όμως στο τρίτο σετ έδειξε την ανωτερότητα και τη σταθερότητα που έχει η Σαμπαλένκα σε σχέση με τη Σβιόντεκ τη φετινή σεζόν που πήρε μόνο έξι πόντους σε όλο το σετ και για πρώτη φορά θα φτάσει την ερχόμενη Δευτέρα το Νο.7 της παγκόσμιας καταταξης.

Στον άλλον ημιτελικό αντιμέτωπες ήταν η Κόκο Γκοφ και η Λουίς Μπουαζόν. Η Αμερικανίδα νίκησε εύκολα την Γαλλίδα,επικρατώντας με 6-1, 6-2 σε 1 ώρα και 12 λεπτά.

Η Μπουαζόν έκανε ένα τέραστιο και πρωτοφανές άλμα στην κατάταξη της WTA, πηγαίνοντας από το Νο.361 στο Νο.65.

Το Νο.2 του κόσμου θα παίξει για δεύτερη φορά στον τελικό της διοργάνωσης, μετά το 2022 όταν είχε ηττηθεί με 2-0 σετ από την Σβιόντεκ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο (7/6) στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

THE TIGER TAKES OUT THE DEFENDING CHAMP OUT 🐯#RolandGarros pic.twitter.com/6NAsOwx2Yb