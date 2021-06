Νίκη Νο364 για την Σερένα στο Παρίσι (vids)

H Σερένα Ουίλιαμς απέκλεισε με 6-3,5-7, 6-1την Μιχαέλα Μπουζαρνέσκου και συνεχίζει στον 3ο γύρο στο Roland Garros.

Για 16η φορά σε 19 συμμετοχές η Σερένα Γουίλιαμς είναι στον 3ο γύρο του Roland Garros.

Η σπουδαία Αμερικανίδα με τα 23 Grand Slam επικράτησε στον 2ο γύρο με 6-3,5-7, 6-1 της Μιχαέλα Μπουζαρνέκου και έφτασε στις 364 νίκες συνολικά στα 4 Grand Slam.

Επόμενη αντίπαλος για την Σερένα η επίσης Αμερικανίδα Κόλινς.

Στο γυναικείο ταμπλό, η Μάντισον Κις απέκλεισε με 6-1,7-5 την νεαρή Φερνάντεζ ενώ η έμπειρη Βικτόρια Αζαρένκα επικράτησε με 7-5, 6-4 της Τουσόν.

Ακόμη το Νο4 του κόσμου η Αρίνα Σαμπαλένκα επικράτησε με 7-5,6-3 της Σάνσοβιτς και συνεχίζει στον 3ο γύρο.

