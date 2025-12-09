H τολμηρή πρόβλεψη Τζόκοβιτς για τον νικητή και τον φιναλίστ στο Μουντιάλ 2026

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προέβλεψε τη νικήτρια και τον αντίπαλό της στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι λάτρης και του ποδοσφαίρου και όποτε έχει την ευκαιρία δίνει το «παρών» σε αγώνες, είτε βρίσκεται στη Σερβία, είτε στην Ευρώπη, με τη Μίλαν να είναι μια από τις αγαπημένες του επιλογές.

Το Μουντιάλ 2026 κυριαρχεί την επόμενη χρονιά και από τις 11 Ιουνίου και την πρεμιέρα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στην Πόλη του Μεξικού, μέχρι τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουνίου στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, η δράση στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, θα καθηλώσει.

Και τι σχέση έχει ο Νόβακ Τζόκοβιτς; Ο Σέρβος βρέθηκε στο τελευταίο Γκραν Πρι της Formula 1 της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι κι εκεί απάντησε σε ερωτήσεις του YouTuber Μοχάμεντ Αντνάν.

Σε μια από αυτές του ζητήθηκε μια πρόβλεψη για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο 38χρονος Σέρβος δεν το πολυσκέφθηκε και είπε: «Θα είμαι γενναίος και θα πω Πορτογαλία. Η Πορτογαλία θα νικήσει το Μεξικό στον τελικό».

الاسطورة نوفاك دوجوكوفيتش يتوقع الفائز بكأس العالم 👀 pic.twitter.com/sjPL66l4pU — n e e d y (@CallHimGoat) December 6, 2025

Μια δίχως άλλο τολμηρή πρόβλεψη, καθώς στην 100χρονη ιστορία του Μουντιάλ, η καλύτερη επίδοση της Πορτογαλίας ήταν η 3η θέση το 1966, ενώ οι καλύτερες επιδόσεις για το Μεξικό ήταν οι προημιτελικοί το 1970 και το 1986.