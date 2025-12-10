Ο Χάρης Μαυρίας και ο Σωτήρης Κοντούρης υπέστησαν θλάση α' βαθμού και συνεπώς θα χάσουν τα δύο τελευταία παιχνίδια του Παναιτωλικού για το 2025.

Διπλός αγωνιστικός «πονοκέφαλος» για τον Γιάννη Αναστασίου. Τόσο ο Χάρης Μαυρίας και ο Σωτήρης Κοντούρης αποχώρησαν τραυματίες από τις Σέρρες και όπως προέκυψε από τις εξετάσεις τους αμφότεροι θα χάσουν τα δύο τελευταία παιχνίδια του Παναιτωλικού για το 2025.

Ο έμπειρος ακραίος μπακ ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και παρόλο που ήταν να παίξει βασικός άφησε τη θέση του στον Αγαπάκη, ενώ ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων χαφ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 51ο λεπτό. Οι δυο παίκτες των Καναρινιών έχουν υποστεί θλάση α' βαθμού και θα είναι ξανά διαθέσιμοι από το 2026.

Θυμίζουμε πως μέχρι το τέλος του έτους ο Τίτορμος θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο Αγρίνιο (14/12, 17:30) και θα φιλοξενηθεί από το Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (20/12, 18:00).

Από εκεί και πέρα στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί εάν θα είναι έτοιμος για το ματς με τον Δικέφαλο ο Μπένι Ενκολόλο, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στο δικέφαλο, ενώ από το 2026 θα επιστρέψουν και οι γνωστοί τραυματίες Αποστολόπουλος, Στάγιτς και Μλάντεν.