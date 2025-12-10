Προπονητής Σαμσουνσπόρ: «Είμαστε καλή ομάδα και η ΑΕΚ το ξέρει αυτό»

Ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ, Τόμας Ρέις τόνισε η ομάδα του δεν έχει άγχος απέναντι στην ΑΕΚ, αφού ο στόχος της είναι να μπει στην πρώτη οκτάδα.

Την αισιοδοξία του για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ την Πέμπτη (11/12/19:45) για την 5η αγωνιστική της League Stage του Conference League εξέφρασε ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ, Τόμας Ρέις μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου για το σημαντικό αυτό ματς.

Εξήγησε πως η ομάδα του δεν έχει άγχος, αφού στόχος της ήταν απλώς να βρεθεί απλώς στην οκτάδα κι ας είναι τώρα πρωτοπόροι. Τόνισε πως είναι μία καλή ομάδα κι αυτό το γνωρίζουν στην «Ένωση».

Απέφυγε να απαντήσει αν θα χρησιμοποιήσει στην κορυφή της επίθεσης τον Μάριους ή τον Εντιαγέ ενώ δεν θέλησε να δώσει κάποια πληροφορία σχετικά και με το συμβόλαιό του που λήγε το καλοκαίρι.

Όσον αφορά τις απουσίες, εκτός παραμένουν οι Αφόνσο Σόουζα και Τζελίλ Γιουκσέλ ενώ ερηματικό παραμένουν οι Εντσάμ (έπαιξε ένα ημίχρονο με Γαλατά), Κουλιμπαλί και Σάτκα, που επανήλθαν από τους τραυματισμούς τους, αλλά είναι άγνωστο το αν και πόσο θα χρησιμοποιηούν.

«Έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθησή. Αν μπορέσουμε να επαναλάβουμε την απόδοση που δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Γαλατασαράι εναντίον της ΑΕΚ, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς. Δεν υπάρχει καμία πίεση πάνω μας από το να είμαστε πρωτοπόροι. Θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ο πρώτος μας στόχος είναι να τερματίσουμε στους 8 πρώτους της Conference League. Είμαστε καλή ομάδα. Και οι αντίπαλοί μας το ξέρουν αυτό. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον μας», είπε αρχικά ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ.

«Ο Μάριους και ο Ντιαγέ είναι πολύ καλοί επιθετικοί. Ο Μάριους έχει κάνει πολύ σημαντική συμβολή μέχρι στιγμής. Ο Ντιαγέ επίσης αποδίδει πολύ καλά. Θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις σύμφωνα με το σύστημά μας. Ανυπομονώ για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Για τους παίκτες μας, το να βλέπουν τους οπαδούς στο γήπεδο είναι κινητήρια δύναμη. Νομίζω ότι αξίζουμε την υποστήριξη. Θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία πετυχαίνοντας ένα καλό αποτέλεσμα.» πρόσθεσε στη συνέχεια ο Τόμας Ράις.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για το συμβόλαιο. Έχουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα αύριο. Αν πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, έχουμε την ευκαιρία να προκριθούμε στους 8 πρώτους, και αυτός είναι ο στόχος μας».`