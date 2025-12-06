Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των αγώνων του Μουντιάλ 2026.

Δεν έμεινε πολύ, μόνο λίγοι μήνες... υπομονής! Το Μουντιάλ 2026 περιμένει στη «γωνία» και μετά την κλήρωση των ομίλων, όπου οι 48 ομάδες χωρίστηκαν σε 12 γκρουπ, έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των αγώνων. Το βέβαιο είναι πως το καλοκαιράκι θα χρειαστούν μπόλικοι... καφέδες, ενεργειακά ποτά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει με την αϋπνία, αφού λόγω μεγάλης διαφοράς ώρας τα ξενύχτια και τα αξημέρωτα ξυπνήματα θα είναι πολλά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026:

1ος Όμιλος

11 Ιουνίου

22:00 – Μεξικό vs Νότια Αφρική (Μέξικο Σίτι)

12 Ιουνίου

05:00 – Νότια Κορέα vs Δανία/Β. Μακεδονία/Τσεχία/Ιρλανδία (Γουαδαλαχάρα)

18 Ιουνίου

19:00 – Δανία/Β. Μακεδονία/Τσεχία/Ιρλανδία vs Νότια Αφρική (Ατλάντα)

19 Ιουνίου

04:00 – Μεξικό vs Νότια Κορέα (Γουαδαλαχάρα)

25 Ιουνίου

04:00 – Νότια Αφρική vs Νότια Κορέα (Μοντερέι)

04:00 – Δανία/Β. Μακεδονία/Τσεχία/Ιρλανδία vs Μεξικό (Μέξικο Σίτι)

2ος Όμιλος

12 Ιουνίου

22:00 – Καναδάς vs Ιταλία/Β. Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία (Τορόντο)

13 Ιουνίου

22:00 – Κατάρ vs Ελβετία (Σαν Φρανσίσκο)

18 Ιουνίου

22:00 – Ελβετία vs Ιταλία/Β. Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία (Λος Άντζελες)

01:00 – Καναδάς vs Κατάρ (Βανκούβερ)

24 Ιουνίου

22:00 – Ελβετία vs Καναδάς (Βανκούβερ)

22:00 – Ιταλία/Β. Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία (Σιάτλ)

3ος Όμιλος

13 Ιουνίου

01:00 – Βραζιλία vs Μαρόκο(Νιου Τζέρσεϊ)

14 Ιουνίου

04:00 – Αϊτή vs Σκωτία (Βοστώνη)

19 Ιουνίου

01:00 – Σκωτία vs Μαρόκο (Βοστώνη)

20 Ιουνίου

04:00 – Βραζιλία vs Αϊτή (Φιλαδέλφεια)

24 Ιουνίου

01:00 – Μαρόκο vs Αϊτή (Ατλάντα)

01:00 – Σκωτία vs Βραζιλία (Μαϊάμι)

4ος Όμιλος

13 Ιουνίου

04:00 – ΗΠΑ vs Παραγουάη (Λος Άντζελες)

07:00 – Αυστραλία vs Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο (Βανκούβερ)

19 Ιουνίου

07:00 – Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο vs Παραγουάη (Σαν Φρανσίσκο)

22:00 – ΗΠΑ vs Αυστραλία (Σιάτλ)

26 Ιουνίου

05:00 – Παραγουάη vs Αυστραλία (Σαν Φρανσίσκο)

05:00 – Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο vs ΗΠΑ (Λος Άντζελες)

5ος Όμιλος

14 Ιουνίου

20:00 – Γερμανία vs Κουρασάο (Χιούστον)

15 Ιουνίου

02:00 – Ακτή Ελεφαντοστού vs Εκουαδόρ (Φιλαδέλφεια)

20 Ιουνίου

23:00 – Γερμανία vs Ακτή Ελεφαντοστού (Τορόντο)

21 Ιουνίου

03:00 – Εκουαδόρ vs Κουρασάο (Κάνσας)

25 Ιουνίου

23:00 – Κουρασάο vs Ακτή Ελεφαντοστού (Φιλαδέλφεια)

23:00 – Εκουαδόρ vs Γερμανία (Νιου Τζέρσεϊ)

6ος Όμιλος

14 Ιουνίου

23:00 – Ολλανδία vs Ιαπωνία (Ντάλας)

15 Ιουνίου

05:00 – Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία vs Τυνησία (Μοντερέι)

20 Ιουνίου

07:00 – Τυνησία vs Ιαπωνία (Μοντερέι)

20:00 – Ολλανδία vs Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία (Χιούστον)

26 Ιουνίου

02:00 – Ιαπωνία vs Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία (Ντάλας)

02:00 – Τυνησία vs Ολλανδία (Κάνσας)

7ος Όμιλος

15 Ιουνίου

22:00 – Βέλγιο vs Αίγυπτος (Σιάτλ)

16 Ιουνίου

04:00 – Ιράν vs Νέα Ζηλανδία (Λος Άντζελες)

21 Ιουνίου

22:00 – Βέλγιο vs Ιράν (Λος Άντζελες)

22 Ιουνίου

04:00 – Νέα Ζηλανδία vs Αίγυπτος (Βανκούβερ)

27 Ιουνίου

06:00 – Αίγυπτος vs Ιράν (Σιάτλ)

06:00 – Νέα Ζηλανδία vs Βέλγιο (Βανκούβερ)

8ος Όμιλος

15 Ιουνίου

19:00 – Ισπανία vs Πράσινο Ακρωτήρι (Ατλάντα)

01:00 – Σαουδική Αραβία vs Ουρουγουάη (Μαϊάμι)

21 Ιουνίου

19:00 – Ισπανία vs Σαουδική Αραβία (Ατλάντα)

01:00 – Ουρουγουάη vs Πράσινο Ακρωτήρι (Μαϊάμι)

27 Ιουνίου

03:00 – Πράσινο Ακρωτήρι vs Σαουδική Αραβία (Χιούστον)

03:00 – Ουρουγουάη vs Ισπανία (Γουαδαλαχάρα)

9ος Όμιλος

16 Ιουνίου

22:00 – Γαλλία vs Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

01:00 –Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμι vs Νορβηγία (Βοστώνη)

22 Ιουνίου

00:00 – Γαλλία vs Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμι (Φιλαδέλφεια)

23 Ιουνίου

03:00 – Νορβηγία vs Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

26 Ιουνίου

22:00 – Νορβηγία vs Γαλλία (Βοστώνη)

22:00 – Σενεγάλη vs Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμι (Τορόντο)

10ος Όμιλος

17 Ιουνίου

04:00 – Αργεντινή vs Αλγερία (Κάνσας)

07:00 – Αυστρία vs Ιορδανία (Σαν Φρανσίσκο)

22 Ιουνίου

20:00 – Αργεντινή vs Αυστρία (Ντάλας)

23 Ιουνίου

06:00 – Ιορδανία vs Αλγερία (Σαν Φρανσίσκο)

28 Ιουνίου

05:00 – Αλγερία vs Αυστρία (Κάνσας)

05:00 – Ιορδανία vs Αργεντινή (Ντάλας)

11ος Όμιλος

17 Ιουνίου

20:00 – Πορτογαλία vs Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία (Χιούστον)

18 Ιουνίου

05:00 – Ουζμπεκιστάν vs Κολομβία (Μέξικο Σίτι)

23 Ιουνίου

20:00 – Πορτογαλία vs Ουζμπεκιστάν (Χιούστον)

24 Ιουνίου

05:00 – Κολομβία vs Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία (Γουαδαλαχάρα)

28 Ιουνίου

02:30 – Κολομβία vs Πορτογαλία (Μαϊάμι)

02:30 – Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία vs Ουζμπεκιστάν (Ατλάντα)

12ος Όμιλος

17 Ιουνίου

23:00 – Αγγλία vs Κροατία (Ντάλας)

18 Ιουνίου

02:00 – Γκάνα vs Παναμάς (Τορόντο)

23 Ιουνίου

23:00 – Αγγλία vs Γκάνα (Βοστώνη)

24 Ιουνίου

02:00 – Παναμάς vs Κροατία (Τορόντο)

27 Ιουνίου

00:00 – Κροατία vs Γκάνα (Φιλαδέλφεια)

00:00 – Παναμάς vs Αγγλία (Νιου Τζέρσεϊ)

Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Μουντιάλ 2026