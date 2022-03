Ο Τέιλορ Φριτζ κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 σετ στον τελικό του Indian Wells και με αυτόν τον τρόπο να βάλει «στοπ» στο αήττητο του Ράφαελ Ναδάλ στο 2022!

Με 2-0 σετ, 6-3, 7-6 (5), ο Αμερικανός έκανε την μεγάλη έκπληξη και επικράτησε του μεγάλου Ράφα Ναδάλ στον τελικό του Indian Wells. Με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα του και τον πρώτο έπειτα από τρία χρόνια.

Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι ότι ο Φριτζ έγινε ο πρώτος παίκτης που κέρδισε τον Ναδάλ φέτος, βάζοντας τέλος σε ένα σερί 20 διαδοχικών νικών του 35χρονου Ισπανού. Συγκεκριμένα, ο Ναδάλ προερχόταν από 20 νίκες σε ισάριθμους αγώνες μέσα στο 2022, ωστόσο ο Αμερικανός (No 8 της παγκόσμιας κατάταξης) κατάφερε να τον σταματήσει σε έναν αγώνα που διήρκησε κάτι παραπάνω από δύο ώρες.

Με αυτόν τον τίτλο μάλιστα, ο Φριτζ έγινε ο νεότερος που κατακτά το συγκεκριμένο τουρνουά μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2011, αλλά και ο πρώτος από τις ΗΠΑ που κερδίζει τουρνουά Masters 1.000 μετά τον Άντι Ρόντικ το 2006.

