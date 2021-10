Indian Wells: Στους "4" ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (vids)

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ απέκλεισε με 3-6, 6-4, 7-6 (2) τον Χούμπερτ Χούρκατς και θα παίξει με τον Κάμερον Νόρι στον ημιτελικό του Indian Wells.

Για πρώτη φορά μετά από το 2019 ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ προκρίθηκε σε ημιτελικό σε Masters.

Ο Βούλγαρος που έβγαλε νοκ άουτ τον Μεντβέντεφ απέκλεισε στον προημιτελικό με 3-6, 6-4, 7-6 (2) τον Χούμπερτ Χούρκατς και θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό του Indian Wells με τον Κάμερον Νόρι.

VOLLEY OF THE YEAR @GrigorDimitrov isn't human! #BNPPO21 pic.twitter.com/tUYOt9woRY

Ο Ντιμιτρόφ επέστρεψε όπως και στο παιχνίδι με τον Μεντβέντεφ και θα παίξει σε ημιτελικό Masters για πρώτη φορά μετά από το Paris Masters 2019.

Ο Βούλγαρος έχει κερδίσει στην καριέρα του ένα τίτλο ATP 1000, το Cincinnati Masters 2017 την ίδια χρονιά που κατέκτησε και το ATP Finals.

Grigor's milestone Notching a 100th career Masters 1000 win in style at #BNPPO21 pic.twitter.com/G252cKlm6Z

Glorious, Grigor @GrigorDimitrov rallies to reach his first #BNPPO21 semi-final, notching a 3-6 6-4 7-6(2) triumph over Hubert Hurkacz. pic.twitter.com/Rv1D9vHFjL