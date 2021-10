Indian Wells: Πρώτος ημιτελικός για τον Κάμερον Νόρι (vid)

O Κάμερον Νόρι απέκλεισε με 6-0, 6-2 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν και προκρίθηκε στον 1ο ημιτελικό Masters της καριέρας του στο Indian Wells.

Τις φανταστικές εμφανίσεις του στο Indian Wells συνεχίζει ο Κάμερον Νόρι.

Ο Βρετανός απέκλεισε με 6-0, 6-2 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν στον προημιτελικό του Indian Wells και θα παίξει στον ημιτελικό με τον Ντιμιτρόφ ή τον Χούρκατς.

O Κάμερον Νόρι είναι στο Νο26 και είναι ήδη στο live ranking στο Νο20.

Cam can't stop @cam_norrie powers past Diego Schwartzman 6-0 6-2 to reach his first Masters 1000 semi-final. #BNPPO21 pic.twitter.com/nn9M3w1H3z