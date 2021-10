Μεντβέντεφ - Ντιμιτρόφ 1-2: Επική ανατροπή και στους "8" ο Βούλγαρος (vids)

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ απέκλεισε με τεράστια ανατροπή με 4-6, 6-4, 6-3 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και είναι στους "8" στo Indian Wells.

Εκτός προημιτελικού στο Indian Wells άφησε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Ο Βούλγαρος (Νο28) απέκλεισε με 4-6, 6-4, 6-3 το Νο2 κόσμου και Νο1 του ταμπλό και θα παίξει με τον Χούμπερτ Χούρκατς στον προημιτελικό στην Καλιφόρνια.

GriGOD



The moment @GrigorDimitrov defeated Daniil Medvedev for his first Top-2 win since 2016. #BNPPO21

Ο Ντιμιτρόφ βρέθηκε πίσω στο 2ο σετ με διπλό μπρέικ και 4-1 και επέστρεψε με 8-0 σερί γκέιμ και έφτασε τελικά στη νίκη!

O Ρώσος μένει εκτός προημιτελικού σε τουρνουά φέτος για πρώτη φορά μετά από το Wimbledon. Αυτή θα είναι η πρώτη πρόκριση του Ντιμιτρόφ σε προημιτελικό στο Indian Wells στην 8η παρουσία του.

Πρώτη νίκη μετά το 2017

Ο Βούλγαρος πέτυχε την 2η νίκη του σε 5 παιχνίδια με τον Ρώσο και ήταν η πρώτη του μετά από το 2017 και το Queen's Club.

O Ντιμιτρόφ έφτασε στις 28 top-10 νίκες και είχε να κερδίσει παίκτη της δεκάδας από το Australian Open 2021 όπου έβγαλε εκτός το Νο3 τον Ντομινίκ Τιμ.

Τελευταία φορά που απέκλεισε παίκτη που είναι στο Νο2 ήταν στο Miami Open 2016 και ήταν ο Άντι Μάρεϊ.

Στον προημιτελικό προκρίθηκε και ο Κάμερον Νόρι ο οποίος απέκλεισε με 6-4, 4-6, 6-2 τον Τομ Πολ και θα παίξει με τον Σβάρτσμαν.

Έφτανε ένα μπρέικ στον Ρώσο

Στο 1ο σετ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 3-1. Θα κρατήσει έως το τέλος το μπρέικ για να τελειώσει το σετ στο 6-4.

*What it takes to get a ball past Medvedev*



90 MPH backhand by @GrigorDimitrov #BNPPO21

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ θα δεχτεί πάλι μπρέικ με το... καλημέρα (1-0) στο 2ο σετ αλλά θα το πάρει αμέσως πίσω (1-1).

Δυο διπλά λάθη του δίνουν την ευκαιρία στον Ρώσο να πετύχει και άλλο μπρέικ (2-1) και θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 3-1.

Από το 4-1 στο 4-6 ο Βούλγαρος

Νέο μπρέικ και 4-1 για τον Ρώσο αλλά ο Βούλγαρος θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Με διπλό λάθος του Μεντβέντεφ ο Ντιμιτρόφ θα φτάσει σε μπρέικ για να μειώσει σε 4-2.

Θα το υπερασπιστεί για το 4-3. Ο Μεντβέντεφ έχει 6 αβίαστα λάθη στη σειρά, το μπάκχαντ του δεν λειτουργεί καλά και ο Βούλγαρος έχει νέο μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ.

Με μπρέικ ισοφαρίζει σε 4-4 ο Ντιμιτρόφ και με άνεση θα φτάσει στο 5-4! O Βούλγαρος θα φτάσει σε σετ πόιντ (μπρέικ πόιντ) και με φτηνό λάθος του Ρώσου στο φιλέ κερδίζει το σετ (6-4).

Φτάνει στο 8-0 ο Ντιμιτρόφ

Στο 3ο σετ ο Ντιμιτρόφ θα κερδίσει το 6ο του σερί γκέιμ για το 1-0 και με μπρέικ θα πάει στο 2-0! Ο Μεντβέντεφ μετά από ένα σερί 8-0 γκέιμ του αντιπάλου του θα αντιδράσει και θα μειώσει σε 3-1.

Ο Βούλγαρος "τρέχει" τον Ρώσο και πάει στο 4-1.

Το ξέσπασμα και η ...παράταση

Παίζει έξυπνα ο Γκριγκόρ και ο Ντανίλ δεν πιστεύει αυτό που βλέπει. Το διπλό μπρέικ πόιντ του Ντιμιτρόφ οδηγεί τον Μεντβέντεφ στο να σπάσει την ρακέτα του!

Μετά από το σπάσιμο ακολουθεί διπλό λάθος και μπρέικ (5-1) για τον Ντιμιτρόφ. Διπλό μπρέικ πόιντ για τον Ρώσο και με μπρέικ θα μειώσει σε 5-2.

Μειώνει σε 5-3 ο Ρώσος και ο Βούλγαρος θα κλείσει το σετ στο 6-3!

Ο Μεντβέντεφ είχε 17 winners και 26 αβίαστα ενώ στις αρχές έως τις αρχές του 2ου είχε μόλις 6 αβίαστα, ενώ ο Ντιμιτρόφ είχε 25 winners και 35 αβίαστα.