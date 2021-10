Indian Wells: Στους "8" ο Χούρκατς περιμένει τον Μεντβέντεφ (vid)

O Χούμπερτ Χούρκατς απέκλεισε με 6-3,6-1 τον Ασλάν Καράτσεφ και θα παίξει στους "8" του Indian Wells με τον Μεντβέντεφ ή τον Ντιμιτρόφ.

Πιο εύκολα από ότι και ο ίδιος περίμενε ο Χούμπερ Χούρκατς είναι στους "8" του Indian Wells 2021.

Ο Πολωνός απέκλεισε με 6-3,6-1 τον Ρώσο Ασλάν Καράτσεφ και θα παίξει στον προημιτελικό με τον νικητή του αγώνα του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Είναι η 2η συνεχόμενη πρόκριση στους "8" στην Καλιφόρνια για τον Πολωνό αφού το 2019 είχε φτάσει στα προημιτελικά και τον έβγαλε νοκ άουτ ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Πολωνός θυμίζουμε ήταν νικητής στο Miami Open 2021.

Hubi heating up @HubertHurkacz beats Karatsev 6-1 6-3 and is the first man into the #BNPPO21 quarter-finals! pic.twitter.com/TLW9GwBMIk