Ο χαμένος ημιτελικός της Μαρίας Σάκκαρη μπορεί να φέρνει μία μικρή απογοήτευση αλλά ο Δημήτρης Οικονόμου θεωρεί πως η πορεία της στο Indian Wells έχει πολλά να της διδάξει για το μέλλον.

Το τένις είναι ένα άθλημα που λατρεύεται για τη μαγεία του απρόβλεπτου. Κάθε σετ, κάθε game, Κάθε πόντος μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να μη γνωρίζεις τι να περιμένεις στο αμέσως επόμενο λεπτό. Λοιπόν, τίποτα από τα παραπάνω δε συνέβη στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Indian Wells. Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ανωτερότητα της Αρίνα Σαμπαλένκα και ηττήθηκε δίκαια, καθαρά μέσα σε μία ώρα και 23 λεπτά.

Απέναντι σε μία τενίστρια που τρέχει ρεκόρ 17-1 μέσα στο 2023, έχει φτάσει σε 3 τελικούς και έχει κατακτήσει το πρώτο Grand Slam της σεζόν, το πλάνο σου πρέπει να εκτελεστεί στην εντέλεια. Καλώς ή κακώς το ζευγάρι της Σάκκαρη με τη Σαμπαλένκα, όσες φορές και να παιχτεί -πάντα με τα δεδομένα της 18ης Μαρτίου- αυτήν τη στιγμή, η κατάληξή του μάλλον θα είναι η ίδια. Πολλώ δε μάλλον αν η Σάκκαρη βάλει στο κορτ μόλις το 56% των πρώτων της σερβίς.

Η Λευκορωσίδα πήρε κάθε μπάλα στην άνοδο με τις επιστροφές στο δεύτερο σερβίς και έσκισε οποιοδήποτε πλάνο καταστρώθηκε. Ο Τομ Χιλ συνεχώς παρότρυνε από το box να κάνει η παίκτριά του το παιχνίδι physical και να παραμείνει στο ράλι, αναγκάζοντας τη Σαμπαλένκα να χτυπήσει όσες περισσότερες μπάλες, αλλά η αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει πλέον το Νο2 του κόσμου έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, κάτι που φαίνεται από το απλησίαστο -πλέον- σερβίς της. Μερικές ελπίδες επιστροφής στο δεύτερο σετ ήταν προϊόν δικών της αστοχιών, που όμως βρέθηκαν ως είδος εν ανεπαρκεία στο παιχνίδι της. Από τη δική της ρακέτα στο φινάλε κρινόταν τα πάντα.

Η Ελληνίδα κατάφερε σε ορισμένες περιπτώσεις να θέσει σε κίνηση την αντίπαλό της αλλά μονάχα παράλληλα της βασικής γραμμής. Ούτε το παιχνίδι να τη φέρει στο φιλέ έχει, ούτε μπόρεσε με περισσότερο spin στο δεύτερο σερβίς να σημαδέψει το κορμί της ώστε να μη μείνει εκτεθειμένη στα βαριά και άμεσα χτυπήματα. Η 24χρονη και Νο2 του κόσμου τράβηξε... 21 στους winners (με 25 αβίαστα εκ των οποίων 5 διπλά λάθη) και δεν επέτρεψε να περάσει ούτε ως σκέψη η τέταρτη ανατροπή της Μαρίας στο τουρνουά.

Για τη Σάκκαρη είχε κέρδος η πορεία ως τον ημιτελικό

Φυσικά η φόρμα και η αυτοπεποίθηση στο τένις παίζει τεράστιο ρόλο. Ο δείκτης της Σαμπαλένκα και στα δύο κομμάτια, τα οποία είναι αλληλένδετα, χτυπάει κόκκινο και βοηθάει ακόμα και στο να πιάσουν οι μπάλες της τις γραμμές. Η Σάκκαρη δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό. Έχει ηττηθεί σε κάμποσους ημιτελικούς που άφησαν... πικρή γεύση, όμως αυτός δε θα μπορούσε να είναι ένας ακόμα τέτοιος. Άλλωστε τη συγκεκριμένη την έχει κερδίσει στο παρελθόν αρκετές φορές και θα το ξανακάνει στο μέλλον.

Αυτό που πρέπει να κοιτάξει είναι τα δικά της κέρδη, χειροπιαστά και μη, από την έρημο της Καλιφόρνια. Σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν είχε τη δύσκολη αποστολή του να υπερασπιστεί αρκετούς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Έχοντας στην πλάτη της βαθιά πορεία στο τουρνουά στο Λινζ, κατάφερε λίγες μέρες μετά να βγει μέσα από πολύ δύσκολη κλήρωση και να παίξει ημιτελικά σε Ντόχα (ίδια επίδοση με το 2022) και Indian Wells (είχε παίξει τελικό το 2022), διατηρώντας τον εαυτό της οριακά μέσα στην πρώτη δεκάδα, με τη νίκη της Ριμπάκινα να τη φέρνει στο Νο10 από την ερχόμενη Δευτέρα. Αν πολλοί αναρωτιούνται το πώς βρίσκεται εκεί με τέτοια συνέπεια, μάλλον έχουν την απάντησή τους. Αυτό όμως, όπως και το πόσο καλή τενίστρια είναι, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν.

Το πραγματικό κέρδος ήταν η πορεία της ως τον ημιτελικό, που μόνο στρωμένη με ροδοπέταλα δεν ήταν. Τρεις ανατροπές και τέσσερα οριακά παιχνίδια στα τρία σετ. Αυτός ήταν ο δρόμος και οι πιθανότητες να λαθέψει αρκετές. Όπως έχει γίνει στο παρελθόν, ειδικά σε Grand Slam. Αν η ηρεμία που έδειξε απέναντι σε Ρότζερς, Καλίνινα και Κβίτοβα υπήρχε και στο παιχνίδι με την Ζου για το Australian Open, τότε πολύ πιθανό η ιστορία να είχε γραφτεί διαφορετικά. Μία τέτοια νίκη άλλωστε της λείπει αρκετό καιρό από major διοργάνωση. Μία επικράτηση όταν το πρώτο σερβίς δε θα βρίσκει κορτ ή όταν η ρακέτα παράγει αρκετά αβίαστα.

Τα παιχνίδια στραβώνουν, συμβαίνει. Ειδικά στο τένις των γυναικών που μιλάμε για best of three, από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκεσαι κάτω με σετ και μπρέικ, με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά εκεί δεν τελειώνουν όλα. Η Σάκκαρη παραδέχτηκε πως στον προημιτελικό με την Κβίτοβα αναγκάστηκε να αλλάξει αρκετά κατά τη διάρκεια ώστε να μη φαίνεται... ερασιτέχνης στο κορτ. Και το έκανε, σε διαφορετικές συνθήκες, απέναντι σε διαφορετικές αντιπάλους.

Αυτήν την πνευματική διαύγεια καλείται να διατηρήσει στα επίπεδα που είδαμε στο «Tennis Paradise». Το τένις της άλλωστε ανήκει στο τοπ επίπεδο και οι ευκαιρίες θα παρουσιαστούν μπροστά της ξανά και ξανά. Ζεις κοιτώντας μόνο μπροστά, αλλά κοιτώντας πίσω καταλαβαίνεις τη ζωή!

ΥΓ: Τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που κέρδισε 70% ή και περισσότερους πόντους πίσω από το πρώτο της σερβίς, αλλά το 56% των περασμένων κόντρα στη Σαμπαλένκα δεν αρκούσε

ΥΓ2: Στην τετράδα του Indian Wells βρέθηκαν οι κάτοχοι των Grand Slam και η Σάκκαρη. Από τη μία μεγάλη επιτυχία για εκείνη, από την άλλη δείχνει πως με τους Big-3 στους άνδρες να αφήνουν σταδιακά τα σκήπτρα, δε θα είναι λίγες οι φορές που το γυναικείο ταμπλό θα επιδεικνύει μεγαλύτερη σταθερότητα.

ΥΓ3: Στο Μαϊάμι θα υπάρχει και ο Μίκαελ Τίλστρομ, που έχει προστεθεί στο σταφ της Μαρίας, δίπλα στον Τομ Χιλ, ενώ ο Σουηδός θα την ακολουθήσει και στο τουρνουά της Ρώμης (10-21 Μαΐου)