Σάκκαρη: «Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα comeback της καριέρας μου»

Η Μαρία Σάκκαρη παραδέχτηκε πως ήταν μία από τις δυσκολότερες νίκες που έχει πάρει στην καριέρα της αυτή κόντρα στην Κβίτοβα και έπλεξε το εγκώμιο της αντιπάλου της.

Η Μαρία Σάκκαρη πανευτυχής έκανε τις πρώτες της δηλώσεις οn court, έχοντας μόλις προκριθεί στον ημιτελικό του Indian Wells.

Αρχικά, μετά τη νίκη της επί της Κβίτοβα με 2-1 σετ, εκθείασε την αντίπαλό της. «Είναι από τις παίκτριες που σέβομαι περισσότερο. Έχει κερδίσει τόσους τίτλους, αλλά πάνω από όλα είναι μια εκπληκτική κοπέλα, πολύ καλός άνθρωπος. Δεν είναι μόνο εξαιρετική τενίστρια, είναι η προσωπικότητά της, όλα όσα πέρασε στην καριέρα της, τη σέβομαι πολύ και είμαι σίγουρη ότι όλοι στα αποδυτήρια τη σέβονται όσο κι εγώ».

"She's one of the players that I respect the most. She's won so many titles, but above all, she's an amazing girl. She's a very good person."



-@mariasakkari on @Petra_Kvitova pic.twitter.com/Iew6GODyFg