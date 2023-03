Η Αρίνα Σαμπαλένκα ήταν ένα επίπεδο πάνω από την Σάκκαρη και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Indian Wells κερδίζοντας με 6-2, 6-3.

Η Μαρία Σάκκαρη έπεσε πάνω σε μία... αφηνιασμένη Αρίνα Σαμπαλένκα και η πορεία της στο Indian Wells σταμάτησε στα ημιτελικά.

Η Λευκορωσίδα παίζοντας επιβλητικό τένις στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, επικράτησε με 2-0 σετ (6-2, 6-3 σε 1 ώρα και 23 λεπτά) και περιμένει στον τελικό είτε την Σβιόντεκ, είτε την Ριμπάκινα.

Unstoppable Aryna @SabalenkaA improves to 17-1 on the season to reach a first Indian Wells final defeating Sakkari 6-2, 6-3.#TennisParadise pic.twitter.com/GGk5GibZQX