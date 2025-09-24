Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο ξεπερνάει το θέαμα. Μια τέτοια ήταν η βράβευση του Λουίς Ενρίκε με το «Βραβείο Σόκρατες» για το «Ίδρυμα Χάνα».

Η βραδιά της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι είναι πάντα γεμάτη λάμψη, αστέρια του ποδοσφαίρου, λαμπερές παρουσίες, φώτα, κάμερες, χλιδή. Όμως η 69η τελετή, στο Théâtre du Châtelet, είχε μια στιγμή που ξεπέρασε κάθε τίτλο. Το «Ίδρυμα Χάνα», που δημιούργησε ο Λουίς Ενρίκε και η οικογένειά του στη μνήμη της μικρής κόρης του, τιμήθηκε με το βραβείο «Βραβείο Σόκρατες» για το 2025.

Το βραβείο, που απονέμεται από το France Football σε συνεργασία με την οργάνωση Peace and Sport, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια για να αναδεικνύει προσωπικότητες και οργανισμούς που συνδέουν τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά. Προηγούμενοι νικητές ήταν ο Σαντιό Μανέ (2022), ο Βινίσιους (2023) και η Τζένι Ερμόσο (2024). Το 2025 η τιμή πέρασε στα χέρια μιας οικογένειας που μετέτρεψε τον πόνο της σε δύναμη αλληλεγγύης.

Η μικρή Χάνα έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2019, σε ηλικία μόλις 9 ετών, χτυπημένη από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Για τον πατέρα της, τον άλλοτε διεθνή άσο και νυν προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν, η απώλεια αυτή ήταν καταλυτική. Μαζί με τη σύζυγό του και τα υπόλοιπα παιδιά τους αποφάσισαν να δημιουργήσουν το «Ίδρυμα Χάνα», ώστε η μνήμη της να μείνει ζωντανή μέσα από την προσφορά. Το ίδρυμα στηρίζει παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες, αλλά και τις οικογένειές τους, παρέχοντας ιατρική, ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη.

Η συγκυρία της βράβευσης είχε ακόμη πιο έντονο συμβολισμό, καθώς ο Σεπτέμβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο. Ο Λουίς Ενρίκε δεν μπόρεσε να παραστεί, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν έδινε το μεγάλο ντέρμπι με τη Μαρσέιγ την ίδια ώρα. Αντί γι’ αυτόν, ανέβηκε στη σκηνή η κόρη του, Σιρά Μαρτίνεθ, πρόεδρος του ιδρύματος. Τη βράβευση έκανε ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν η πριγκίπισσα Σαρλίν.

«Στην οικογένειά μας πιστεύουμε ότι η Xάνα είναι πάντα δίπλα μας. Ήρθε γι’ αυτόν τον κόσμο για λίγο, γιατί είχε μια μεγαλύτερη αποστολή. Είμαι σίγουρη ότι είναι περήφανη για εμάς και για το πώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους να περάσουν τον δικό τους Γολγοθά» ανέφερε η κόρη του Ισπανού τεχνικού.

