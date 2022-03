Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της παίζοντας στον τελικό του Indian Wells μετά τη νίκη της επί της Πάουλα Μπαντόσα με 2-1 σετ.

Η Μαρία Σάκκαρη τα κατάφερε και είναι στον τελικό του Indian Wells!

Παίζοντας ένα εξαιρετικό ματς απέναντι στην Πάουλα Μπαντόσα, επικράτησε με 2-1 σετ (6-2, 4-6, 6-1 σε 1 ώρα και 48 λεπτά) και θα αντιμετωπίσει την Ιγκα Σβιόντεκ στον τελικό της διοργάνωσης.

𝐵𝒾𝑔𝑔𝑒𝓈𝓉 final of her career



@mariasakkari stuns the defending champion Badosa in three sets!#IndianWells pic.twitter.com/w8S2kAG11j