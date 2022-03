Ο Νικ Κύργιος άνοιξε διάλογο με θεατή που του έδινε… οδηγίες και χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ για να τον βάλει σε τάξη.

Εκτός από τις… ιπτάμενες ρακέτες, τα νεύρα και τους καυγάδες με δημοσιογράφους, ο Νικ Κύργιος έδωσε «τροφή» στα σόσιαλ και στην διάρκεια του αγώνα, ανοίγοντας έναν μίνι διάλογο με έναν θεατή.

Εναν διάλογο ο οποίος είχε και τρίτο «πρωταγωνιστή» τον γνωστό ηθοποιό Μπεν Στίλερ.

Την ώρα που ο Κύργιος πήγε να σερβίρει, ένας θεατής θεώρησε πως έπρεπε να του δώσει… οδηγίες για το πως θα αντιμετωπίσει τον Ναδάλ. Τότε ο Κύργιος γύρισε προς το μέρος του και τον ρώτησε:

«Είσαι καλός στο τένις;». Η απάντηση ήταν αρνητική βέβαια κι εκεί ο Αυστραλός τενίστας του απάντησε: «Ακριβώς. Οπότε μη μου λες πως να παίξω».

Δεν έμεινε όμως εκεί. Λίγο παραδίπλα από τον θεατή βρισκόταν ο Μπεν Στίλερ μαζί με την σύζυγό του, τον οποίο είχε «σταμπάρει» από πριν ο Κύργιος. Και δείχνοντάς τον με το δάχτυλο, είπε στον θεατή: «Μπορώ να του πω πως να υποκριθεί; Οχι» προκαλώντας το γέλιο του Στίλερ, αλλά και όσων βρίσκονταν κοντά στο σημείο και άκουσαν τον διάλογο.

Δείτε το στιγμιότυπο:

I'm here for a Ben Stiller-Nick Kyrgios movie, for what it's worth. #IndianWells pic.twitter.com/nycRz2PwVI