Η κάτοχος του τίτλου Πάουολα Παντόσα θα είναι η αντίπαλος για τη Σάκκαρη στα ημιτελικά του Indian Wells.

Η Πάουλα Μπαντόσα από την Ισπανία θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκκαρη στον ημιτελικό του Indian Wells. Η 24χρονη νίκησε με άνεση τη Ρωσίδα, Βερόνικα Κουντεμέρτοβα με 6-3, 6-2 σε μία ώρα και 23 λεπτά. Η Μπαντόσα είναι η κάτοχος του τίτλου στο Indian Wells και τώρα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της φορμαρισμένης Σάκκαρη. Άλλη μια φορά έχουν συναντηθεί οι δυο τους στο WTA Finals πέρσι, με την Ισπανίδα να παίρνει τη νίκη με 7-6 (4), 6-4.



Perfection from Paula



🇪🇸 @paulabadosa defeats Kudermetova and reaches the semifinals at #IndianWells without dropping a set!



Will face Sakkari for a place in the final pic.twitter.com/smZanti4A5