Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ισπανικό μέσο επιβεβαιώνει πως ο αγώνας θα γίνει στο «Μονζουίκ»

Παρά τις προσπάθειες των Καταλανών αλλά και τις δηλώσεις Λαπόρτα περί επιστροφής στο «Καμπ Νου», φαίνεται πως ο αγώνας με τον Ολυμπιακό (21/10) οδεύει οριστικά προς «Μονζουίκ».

Στο «Μονζουίκ» όπως όλα δείχνουν θα δώσει την πολύ σπουδαία μάχη του απέναντι στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, την 21η Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, έξω από το Ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελώνης έχουν τοποθετηθεί σε πινακίδες, χαρτιά που αφορούν απαγόρευση στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο και, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο El Chiringuito, αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως τόσο ο αγώνας κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (1/10), όσο και εκείνος κόντρα στους «ερυθρόλευκους», θα λάβουν χώρα στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών, Τζοάν Λαπόρτα με δηλώσεις του εξήγησε πως το κλαμπ κάνει τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει τις συγκεκριμένες δυο αναμετρήσεις στο ανακαινισμένο «Spotify Camp Nou», όμως φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.