Η Μαρία Σάκκαρη χωρίς να έχει χάσει σετ, βρίσκεται στα ημιτελικά του Indian Wells.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την τρελή της πορεία στο Indian Wells, η 27χρονη Ελληνίδα νικώντας και την Έλενα Ριμπάκινα με 7-5, 6-4 πέρασε στα ημιτελικά του Indian Wells.



Πλέον η Μαρία Σάκκαρη περιμένει να μάθει την επόμενη αντίπαλό της, που θα αναδειχθεί από τον 4ο προημιτελικό ανάμεσα στην Ισπανίδα, Πάουλα Μπαντόσα και τη Ρωσίδα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Η Σάκκαρη έχει φθάσει μέχρι τα ημιτελικά του Indian Wells χωρίς να έχει χάσει σετ απέναντι στις Σινιάκοβα, Κβίτοβα, Ριμπάκινα, ενώ στο παιχνίδι της με τη Σάβιλ η Αυστραλή αποχώρησε εξ αιτίας τραυματισμού ενώ βρισκόταν στο 1-4 στο α' σετ.

Έχει νικήσει στους τελευταίους εννέα συνεχόμενους προημιτελικούς της, έχοντας ρεκόρ 19-8 σε αγώνα οκτάδας στο WTA Tour στην καριέρα της. Παράλληλα η κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια θα κληθεί να σπάσει το 0-4 σε ημιτελικούς 100άρι τουρνουά.

Third time's a charm



🇬🇷 @mariasakkari reaches a third WTA semifinal in a row with victory over Rybakina!#IndianWells pic.twitter.com/ByFRcLMDZj