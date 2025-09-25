Η Σάκκαρη συνεχίζει το ξημέρωμα της Παρασκευής στο Πεκίνο

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Λέιλα Φερνάντεζ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής για τον 2ο γύρο στο WTA 1000 του Πεκίνου.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε το εμπόδιο της Αμερικανίδας, Άσλιν Κρούγκερ με 2-1 σετ, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον 2ο γύρο του WTA 1000 στο Πεκίνο.

Η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια καλείται τώρα να αντιμετωπίσει την Λέιλα Φερνάντεζ, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει την Παρασκευή (26/9) στο court 3 των εγκαταστάσεων και θα αρχίσει στις 06:00 το πρωί, ώρα Ελλάδας.

Η 23χρονη αριστερόχειρας από τον Καναδά (Νο.25 στον κόσμο) έχει ηττηθεί και στα τρία παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει τη Σάκκαρη μέχρι σήμερα.

Και τα τρία έγιναν σε σκληρή επιφάνειες: Η Σάκκαρη αρχικά επικράτησε με 6-2, 6-2 στο Grampians Trophy της Μελβούρνης τον Φεβρουάριο του 2021, ακολούθησε η νίκη για τον 2ο γύρο με 7-5, 6-2 στο Όπεν της Ουάσιγκτον τον Αύγουστο του 2023 και τέλος η νίκη με 7-6(2), 6-3 στη φάση των ομίλων του United Cup στην Αυστραλία τον Ιανουάριο του 2024.

Η νικήτρια θα συνεχίσει στη φάση των «32» κι εκεί θα αντιμετωπίσει είτε την κάτοχο του τίτλου, Κόκο Γκοφ, είτε τη Ρωσίδα, Καμίλα Ραχίμοβα. Αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί την ίδια ώρα με τον αγώνα της Σάκκαρη, ανοίγοντας το πρόγραμμα της Παρασκευής (26/9) στο κεντρικό γήπεδο.