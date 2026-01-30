Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε την πρόκριση στον τελικό του Australian Open, με τον 38χρονο να βάζει τα κλάματα μετά τη νίκη του επί του Γιανίκ Σίνερ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε τη νίκη επί του Γιανίκ Σίνερ και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open. Ένα εκπληκτικό ματς, στο οποίο ο Σέρβος επικράτησε με 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 και προσέθεσε τον 11ο τελικό στο πρώτο Grand Slam της σεζόν.

Για την πρόκριση αυτή, ο 38χρονος μετά το τέλος του ματς έβγαλε όλη την... ένταση από πάνω του ξεσπώντας σε κλάματα. Ο Νόλε κάθισε στον πάγκο του και το πρόσωπό του γέμισε με δάκρυα.

Και στη συνέχεια, ο ίδιος σηκώθηκε κατευθύνθηκε προς τη μέση του court για να πανηγυρίσει με το κοινό που βρέθηκε στο Melbourne Park για να παρακολουθήσε έναν ακόμη ημιτελικό.