Τζόκοβιτς: Το κλάμα μετά την πρόκριση στον τελικό του Australian Open
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε τη νίκη επί του Γιανίκ Σίνερ και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open. Ένα εκπληκτικό ματς, στο οποίο ο Σέρβος επικράτησε με 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 και προσέθεσε τον 11ο τελικό στο πρώτο Grand Slam της σεζόν.
Για την πρόκριση αυτή, ο 38χρονος μετά το τέλος του ματς έβγαλε όλη την... ένταση από πάνω του ξεσπώντας σε κλάματα. Ο Νόλε κάθισε στον πάγκο του και το πρόσωπό του γέμισε με δάκρυα.
Και στη συνέχεια, ο ίδιος σηκώθηκε κατευθύνθηκε προς τη μέση του court για να πανηγυρίσει με το κοινό που βρέθηκε στο Melbourne Park για να παρακολουθήσε έναν ακόμη ημιτελικό.
4 hours and 9 minutes, what a match! 👏— TNT Sports (@tntsports) January 30, 2026
Novak Djokovic will face Carlos Alcaraz in the final! 💥 pic.twitter.com/wYCiXxYawy
