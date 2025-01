Ο Γιανίκ Σίνερ έδειξε το μεγαλείο του αθλητισμού, με τον Ιταλό να παρηγορεί τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, λίγα λεπτά πριν σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο του Asutralian Open.

Ο Γιανίκ Σίνερ κατέκτησε τον δεύτερο σερί τίτλο στο Australian Open, φτάνοντας τα τρία Grand Slams στην καριέρα του, μετά τη νίκη επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-3, 7-6(4), 6-3 στον τελικό της διοργάνωσης.

Αυτός ήταν ο τρίτος χαμένος τελικός του Γερμανού στα Major τουρνουά γεγονός που τον απογοήτευσε πλήρως. Βλέποντας τον συναθλητή του σε άσχημη κατάσταση, ο Γιανίκ Σίνερ έσπευσε να τον παρηγορήσει, πιάνοντας τον από τους ώμους.

Ο Ιταλός, μάλιστα, φαίνεται να μιλάει στον Ζβέρεφ προσπαθώντας να του αναπτερώσει το ηθικό, αγκαλιάζοντας τον στοργικά.

Beautiful moment between Sinner and Zverev after the Australian Open final.



Zverev has lost 3 Grand Slam finals… it’s painful to come that close but fall just short.



Jannik puts his arms on his shoulders and consoles him.



All class. ❤️



pic.twitter.com/rZE8iMUoVT